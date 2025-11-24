Формирование крупного гуманитарного конвоя для отправки на СВО завершается в Павлово-Посадском округе

В понедельник, 24 ноября, во дворе администрации Павлово-Посадского городского округа активно проходит погрузка всего необходимого для бойцов, призванных через местный военкомат.

В состав груза вошли индивидуальные посылки и все, что требуется для более безопасного и комфортного пребывания в зоне СВО, в том числе генераторы, техника защиты, средства связи и дорожная техника.

Собранную помощь распределят между более чем 50 подразделениями, в которых несут службу жители Павловского Посада и Электрогорска. Территориальный охват доставки включает Брянскую, Курскую, Белгородскую и Харьковскую области, а также территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Логистическую и организационную поддержку в процессе отправки грузов осуществляют представители общественного движения «Молодая Гвардия», а также добровольцы, имеющие значительный опыт в сопровождении гуманитарных миссий.

Масштабная акция реализуется в округе благодаря работе штаба по поддержке военнослужащих, который начал функционирование по инициативе главы городского округа Дениса Семенова. Гуманитарный груз направят адресатам в ближайшее время.