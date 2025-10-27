Formula Ice проверили зимой и нашли баланс между шумом, шипами и ценой

Зима в России требует от водителей особой подготовки — в первую очередь надежных шин. После ухода крупных зарубежных брендов на рынке появились новые игроки, среди которых особое место заняли Formula Ice — шипованные шины бюджетного сегмента, выпускаемые под контролем Pirelli. Об этом сообщает « РГ ».

Марка Formula является суббрендом Pirelli, а сами покрышки производятся на тех же заводах в Кирове и Воронеже. Надпись Powered by Pirelli на боковине подтверждает, что используются аналогичные технологии и оборудование, хотя состав смеси и конструкция шипов отличаются от премиальных моделей.

При тестировании на сухом и холодном асфальте Formula Ice проявили заметный шум, характерный для шипованной резины. Однако сцепление с дорогой оказалось надежным, особенно при старте и торможении. На влажном покрытии поведение шин становится менее уверенным, что типично для этого класса.

На укатанном снегу покрышки показали стабильное сцепление и уверенный разгон. Протектор эффективно удаляет водяную пленку, а в глубоком снегу работает как лопасти, повышая тягу. На льду Formula Ice демонстрируют четкую реакцию на руль, а при заносах автомобиль остается предсказуемым. Система ABS включается с небольшой задержкой, что помогает сохранить контроль при торможении и маневрах.

В ходе эксплуатации шипы держатся надежно — даже после активной езды их потерь не зафиксировано. Это важное преимущество для шин бюджетного уровня, где долговечность часто становится слабым местом.

По данным производителя, Formula Ice предлагаются в 37 типоразмерах с диаметром от 14 до 19 дюймов. Средняя цена — от 5 тыс. руб. за колесо, что ставит их в один ряд с Cordiant Snow Cross 2, Kama Alga и Torero MP30. Конкуренцию усиливают и китайские бренды, активно выходящие на рынок после 2022 года.

Ранее закон против скручивания пробега назвали избыточным.