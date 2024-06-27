Форум директоров парков Подмосковья прошел в Истре

Форум директоров подмосковных парков прошел сегодня в Истре. Площадкой для проведения мероприятия стал парк «Шишкин лес», сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Форум — это прекрасный обмен опытом для директоров парков в вопросах развития бизнеса, содержания и безопасности парковых зон. На форуме участники получили важную информацию и смогут применить новые знания для организации качественного отдыха посетителей подмосковных парков», - отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Программа форума была разделена на четыре блока. Первый был посвящен вопросам ухода за зелеными насаждениями, второй — теме содержания парковых территорий. В рамках третьего обсудили формирование внебюджетных доходов в парках. В завершение провели тренинг для руководителей парков.

Всего в Подмосковье открыто 194 парка и лесопарка. Посещаемость парков по итогам прошлого года составила почти семьдесят пять миллионов человек. В этом году в регионе планируется благоустроить двадцать шесть парков и лесопарков.