Форум для родителей детей-инвалидов вновь объединил Подмосковные семьи

В округе Пушкинский прошел форум, который уже стал важной традицией для множества семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Форум «Поддержка детей-инвалидов Московской области» став традиционной частью АРДИП, проводится в 9 раз. Это мероприятие представляет собой не просто встречу, а уникальное пространство для обмена опытом, получения новых знаний и поддержки.

Здесь мамы и папы могут найти понимание и вдохновение в общении с единомышленниками. Также родители понимают активное участие в различных мастер-классах на любой вкус. Они помогают им обрести баланс в жизни и открыть для себя новые увлечения.

Собравшиеся обсуждают важные и актуальные вопросы, делятся своими переживаниями и проблемами. В рамках открытого диалога участники форума поднимают острые темы, касающиеся жизни семей с детьми с инвалидностью.

Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП) была основана в мае 2016. Форум «Поддержка детей-инвалидов Московской области» организован при поддержке Общественной палаты Московской области и областного правительства.