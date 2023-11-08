Форум молодежи «Город будущего» прошел в Городском округе Пушкинский

Более 150 юных и активных юношей и девушек собрались на Форум молодежи «Город будущего», который прошел в Городском округе Пушкинский.

Такой формат позволяет ребятам не только познакомиться друг с другом, но и заявить о своих проектах, которые ребята создали для развития муниципалитета. Об этом заявил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Для участия в форуме каждый участник разработал свой собственный проект. 30 лучших стали пропуском для ребят в следующий этап. Лучшие из лучших вошли в команды, которые представили свои проекты. Ребята так талантливо защитили их, что победителей было выбрать крайне трудно. Но жюри отобрало тройку лучших.

«Благодарю за продуктивное время. Желаю нашей молодежи не бояться препятствий — они, безусловно, будут встречаться на жизненном пути, но решения будут найдены. Вы умны и креативны, уверен, все задуманное будет реализовано», — отметил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Кстати, в подготовке форума активно участвовали представители проекта «Новая школа» Единой России.