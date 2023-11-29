Форум молодежного парламентаризма прошел в Красногорске

Она отметила, что в области проживают более двух миллионов человек в возрасте от 14 до 25 лет. На территории региона работают 67 учреждений по работе с молодежью и 103 волонтерских центра, действует масштабное движение «Волонтеры Подмосковья», на платформе volonter.mosreg.ru зарегистрированы более 40 тысяч человек.

«У нас действуют федеральные и региональные меры поддержки. Огромное спасибо коллегам из Росмолодежи, которые ежегодно проводят конкурсы, и ребята могут получать гранты на развитие своих проектов. Мы, в свою очередь, помогаем им писать заявки, рассказываем, как можно получить грант», - рассказала Швелидзе.

В числе проектов, реализуемых в Подмосковье в сфере молодежной политики, — акция «Доброе дело», в рамках которой за полтора года собрали пять тысяч тонн гуманитарной помощи, а также Премия губернатора Московской области, проекты «Наследники Победы», «Таврида. АРТ», «Медиашкола», «Студенческая весна» и другие.

Особый интерес у участников форума вызвал проект «Медиашкола». В его рамках ребят учат писать тексты и работать с соцсетями, создавать брендбуки и баннеры. Также есть возможность стажировки на телевидении

Швелидзе сообщила, что в Подмосковье реализуют два новых проекта — «Мое будущее. Сила смыслов» и «Мы — Россия». Она также напомнила, что в 2024 году в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи. В нем примут участие три сотни представителей Подмосковья.

В рамках форума прошли стратегическая сессия «Молодежь, политика, возможности», первое заседание молодежного парламента Подмосковья и пленарная сессия «Молодежный парламентаризм 21 века: вызовы времени». Последнюю открыл зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

«Говоря о взаимодействии молодежи с органами государственной власти, стоит упомянуть, что за 13 лет работы Московского областного молодежного парламента через него прошли 372 молодых парламентария, проведено 44 заседания, разработано 49 законодательных инициатив», - рассказал он.

Первый зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин отметил важность формирования кадрового резерва.