Форум молодых педагогов прошел в Ленинском округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
В Ленинском округе состоялся областной Форум молодых педагогов. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.
В сообщении уточнили, что мероприятие провели на базе Видновской гимназии, которое является учреждением-флагманом с 2021 года. В нем приняли участие порядка 200 молодых педагогов из муниципальных образований Подмосковья.
«Они посетили открытые уроки, мастер–классы призеров и победителей региональных и федеральных конкурсов профессионального мастерства», – добавили в пресс-службе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.