Форум молодых педагогов прошел в Ленинском округе

В Ленинском округе состоялся областной Форум молодых педагогов. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

В сообщении уточнили, что мероприятие провели на базе Видновской гимназии, которое является учреждением-флагманом с 2021 года. В нем приняли участие порядка 200 молодых педагогов из муниципальных образований Подмосковья.

«Они посетили открытые уроки, мастер–классы призеров и победителей региональных и федеральных конкурсов профессионального мастерства», – добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.