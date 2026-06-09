Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в июле

Общество

Фото: [предоставлено организаторами]

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Фондом «Росконгресс» проводит ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие пройдет 22–23 июля в Нижнем Новгороде.

Форум является ключевой платформой гражданского участия в поиске, отборе и реализации идей, способствующих укреплению технологического, экономического и социального суверенитета страны, достижении национальных целей развития до 2030 года и формировании устойчивого будущего.

За все время проведения форума на платформу идея.росконгресс.рф поступило более 120 тыс. инициатив от неравнодушных жителей страны, а также профессиональных сообществ и организаций. Более 590 тыс. пользователей приняли участие в обсуждении, оценке и доработке идей.

Поделиться своей инициативой можно на сайте идея.росконгресс.рф до 15 июня 2026 года. По итогам экспертного отбора определят 100 лучших идей. Самые значимые из них представят руководств страны.

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