Фото на кресте: грех или память? Священники объяснили, как традиция прижилась вопреки истории

Священнослужители разъяснили отношение православной традиции к размещению фотографий усопших на могильных крестах. По их словам, исторически такая практика в христианских погребениях не применялась и получила распространение значительно позже, сообщает ИА « Кулик ».

Массовую популярность снимки на надгробиях обрели в советский период. Тогда же стали появляться различные формы памятников, вытеснявшие традиционные кресты, хотя до революции подобные отступления воспринимались как дурной знак. Религиоведы отмечают, что за прошедшее время судьба тел усопших претерпела немало преобразований, однако сегодня наблюдается возвращение к истокам — на кладбищах все чаще устанавливают именно православные кресты.

При этом само по себе прикрепление фотографии не возбраняется и не считается предосудительным действием. Снимок помогает живым, потерявшим близкого человека, видеть его облик на месте упокоения, и это воспринимается как естественная часть сохранения памяти.