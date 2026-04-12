Фото на похоронах: священник рассказал, почему лучше отложить телефон и взяться за молитву

Клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска иерей Давид Бобров разъяснил позицию Церкви по поводу фото- и видеосъемки во время похоронных обрядов. Священнослужитель подчеркнул, что прямого канонического запрета на использование камер при прощании с усопшим не существует, однако сама практика требует от человека серьезного внутреннего осмысления и уважения к моменту.

По словам отца Давида, ключевое значение имеет не сам факт нажатия на кнопку, а мотив, побуждающий человека достать телефон или фотоаппарат. Он призвал различать искреннее желание сохранить в памяти образ близкого и бездумную привычку фиксировать все происходящее вокруг, не вникая в суть события. Священник отметил, что каждый должен самостоятельно оценить уместность своих действий, помня о том, что похороны — это прежде всего время молитвы и духовного сосредоточения, а не документирования.

Особое внимание иерей обратил на то, что современная культура постоянной съемки на мобильные устройства нередко смещает фокус с самого переживания момента на его фиксацию. В траурной обстановке это способно отвлечь человека от главного смысла церемонии, каковым в христианской традиции является молитвенное провожание души в иной мир. Смерть воспринимается как переход, а лучшим способом сохранения памяти об усопшем остается не фотография, а сердечная молитва. Таким образом, Церковь не накладывает формальных ограничений, но настойчиво рекомендует подходить к вопросу съемки с максимальным тактом и благоразумием.