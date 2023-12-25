Фото Путина оказалось популярным в российских приложениях для знакомств

Российский президент стал одним из любимчиков граждан, пользующихся сайтами и приложениями для поиска второй половинки.

Ищущие любовь и новое общение россияне не всегда оформляют свой профиль в соответствии с реальностью: часто на их аватарках красуются кинозвезды, блогеры, музыканты, политики и спортсмены. Особой популярностью пользуются мемы на превью, пишет «Газета.ру» со ссылкой на дейтинг-сервис известного приложения для знакомств в России.

Оказалось, что чаще всего мужчины, рожденные с 1997 по 2012 год, используют изображения Райана Гослинга, Тома Холланда, Киллиана Мерфи. Примечательно и то, что мужская половина в приложении для знакомств пытается ставить на аватарку Владимира Путина и мемы, связанные с политиком.

Женщины из поколения Z загружают популярных актрис: Зендаю, Сидни Суини, Аню-Тейлор Джой, Марго Робби.

«Мужчины поколения X (41-57 лет) хотели бы использовать Леонардо ДиКаприо, Киану Ривза, Шона Бина, Виктора Цоя, Марлона Брандо в роли Крестного отца. Мужчины из поколения беби-бумеров (56-78 лет) часто загружают фото Мика Джаггера, Че Гевары, Арнольда Шварценеггера, Хабенского или Безрукова», — рассказали аналитики.

Женщины, рожденные с 1981 по 1996 год, предпочитают фото Ирины Шейк, Блейк Лайвли, Тейлор Свифт. Пользовательницы постарше грузят фото Деми Мур, Бритни Спирс, Мерелин Монро, принцессу Диану и Анджелину Джоли.

Популярность фотографий знаменитостей объяснима: многие хотят анонимности, считают мемы про звезд забавными, а часть просто стесняется своей внешности.