Фотоаппараты и батарейки включили в параллельный импорт

В распоряжении редакции оказался документ, из которого следует, что российские власти разрешили проводить закупки фотоаппаратов Canon, Sony и FUJIFILM, а также батареек Duracell через параллельный импорт. Сообщается, что устройства уже добавили в список разрешенных к поставкам таким образом товаров.

Вопрос о включении в список батареек до последнего был под вопросом, так как изначально в перечень попадали товары ушедших из России фирм, но представители компании сообщали, что не получали указаний о закрытии.