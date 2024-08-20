Фотографу из Подмосковья удалось заснять суперлуние с балкона квартиры

Фотограф из Лыткарино Максим, который работает под псевдонимом Фотокарточкадел, заснял с балкона своей квартиры суперлуние, передает пресс-служба администрации городского округа.

Редкое астрономическое явление жители региона могли наблюдать в ночь на вторник. Суперлуние, которое получило название «Осетровая Луна», произошло в момент максимального сближения спутника Земли с самой планетой.

Подмосковный фотограф признался, что впервые использовал объектив фотоаппарата в таком формате, тем не менее снимки получились впечатляющими.