Фотовыставку «Павловский Посад. Версия 1.8.0» откроют для посетителей 4 октября

«Приглашаем всех принять участие в выставке. Через мир фотографии можно заметить то удивительное и невероятное, что окружает нас в повседневной жизни родного города. Взгляните на окружающий Вас мир через объектив фотоаппарата, запечатлите движение жизни и лучшие ее мгновения», — заявили сотрудники Дома культуры.

Экспозицией может стать групповое или одиночное фото, на котором запечатлено праздничное мероприятие, городская архитектура, просто фрагмент из жизни и многое другое. Участникам предложено проявить фантазию.

Присылать фото можно до 2 октября на электронную почту dkkuznetsy@mail.ru. При оформлении письма важно указать пометку «Выставка», сообщить ФИО и контактный номер. В теле письма автору предложено оставить небольшой комментарий о своей работе: в чем особенность, что вдохновило или на чем сделан акцент. Полученные фото распечатают и выставят на мероприятии.

Выставка приурочена празднованию 180-й годовщины основания города Павловский Посад. Место проведения: Московская область, Павлово-Посадский городской округ, деревня Кузнецы, дом 74.