Fox News: американцы считают состояние экономики США плохим

Почти 80% американских граждан выразили мнение, что экономика Соединенных Штатов находится в плохом состоянии в данный момент. Об этом сообщил местный телевизионный канал Fox News со ссылкой на результаты проведенного опроса.

По информации канала, около 78% опрошенных американцев оценили текущее состояние экономики государства, как «плохое». Данный показатель вырос почти на 10%, с момента вступления Джо Байдена на должность главы государства. Из общего числа участников опроса о плачевном положении в экономике Штатов заявили почти все сторонники республиканцев (93%) и большинство демократов (61%).

Почти 70% опрошенных высказали свою неудовлетворенность положением дел в Штатах в целом. Почти столько же заявили, что их финансовое положение является посредственным либо не важным. На телеканале подметили, что по окончанию прошлого и позапрошлого годов, данный показатель был ниже примерно на 10%.