ФПК: в Волгоградской области после ДТП с задержками идут 12 пассажирских поездов

После ДТП с пассажирским составом Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области не менее 12 пассажирских поездов следуют с серьезными задержками в пути, приводится в заявлении пресс-службы дочки РЖД — Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Напомним, в минувший понедельник водитель грузовика «Камаз» на перегоне Гремячая — Котельниково под Волгоградом опасно выехал на красный свет семафора железнодорожного переезда, протаранив пассажирский поезд №491 «Казань — Адлер». В результате столкновения под откос были отправлены девять вагонов, из которых семь перевернулись. К настоящему времени известно уже о 140 пострадавших.

«О движении поездов в связи с происшествием в Волгоградской области. В настоящий момент с задержками следуют 12 пассажирских поездов», — говорится в сообщении ФПК.

Как заверили в компании, железнодорожники в настоящее время делают всё возможное, чтобы движение на аварийном железнодорожном участке было восстановлено, и сократить до минимума опоздания поездов.