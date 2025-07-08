France info: расследовавший коррупционную сделку с Макроном депутат найден мертвым

Оливье Марлекс, член Республиканской партии, был обнаружен мертвым в своем доме, как пишет издание France info. В ходе расследования политик занимался изучением коррупционной сделки, в которой, предположительно, был замешан президент Франции Эммануэль Макрон.

Марлекс проводил расследование возможного случая коррупции, связанного с участием Макрона в продаже компании Alstom компании General Electric. Депутат предполагал, что эта сделка могла быть использована для финансирования предвыборной кампании нынешнего французского лидера в 2017 году.

Полицейский патруль нашел Малекса повешенным. Сейчас расследуют, что привело к трагедии.

В своем сообщении в социальной сети X президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Марлекса. Это событие вызвало скорбь в парламенте.

На новость о смерти республиканца также отреагировали ключевые политические деятели страны: политик Марин Ле Пен, бывший президент Николя Саркози, а также премьер-министр Франции Франсуа Байруэкс.