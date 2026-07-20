Франчайзинг, готовка и кофе: глава АКОРТ сказал, на чем держится магазин у дома

По его словам, крупная сеть берет на себя поставки, логистику, маркетинг и технологическую платформу, что дает готовую бизнес-модель. За прошлый год число франчайзинговых объектов в продуктовой рознице превысило 16 тысяч, и основной рост обеспечили магазины малого формата. Однако сейчас динамика открытия новых точек стала более сдержанной из-за дорогих кредитов, роста стоимости строительства и оснащения, а также перехода части покупателей в онлайн. Конкурировать новым форматам все труднее и потому, что рынок уже высоко насыщен сетевыми проектами, а покупатель в условиях сберегательных настроений чаще выбирает знакомые и проверенные бренды.

Богданов подчеркнул, что успех магазина у дома определяет прежде всего расположение, поскольку потребитель ценит максимальное удобство и скорость. По экспертным оценкам, до 34 процентов покупателей совершают там покупки несколько раз в неделю. Ассортимент адаптирован под конкретную локацию, а постоянный поток и высокую частоту визитов поддерживают готовая еда, выпечка и кофе навынос.