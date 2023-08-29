Франция готовит двустороннее соглашение о помощи Украине

Во Франции работают над созданием двустороннего соглашения по безопасности Украины, куда войдут военный, гуманитарный и гражданский аспекты. Подробнее об этом рассказало РИА Новости .

По словам МИД Франции Катрин Колонны, работу над соглашением страна начала сразу после саммита НАТО, где страны G7 высказались о его заключении. Она отметила, что уже 20 стран присоединились к подготовке такого соглашения. Вопрос обсуждается и с украинским министром Кулебой. Политик подчеркнула, что Франция не стремится стать первой в подписании документа, так как речь идет не о соперничестве, а о продолжении помощи, которую государства оказывают Киеву сейчас. Соглашения же позволят продлить сотрудничество.

Колонна также рассказала, что Франция планирует организовать саммит, посвященный миру на Украине. С этой инициативой выступил французский лидер Макрон.