Франция не сумела перезапустить новый атомный реактор на АЭС «Фламанвиль»

Запуск нового реактора EPR на атомной электростанции «Фламанвиль» снова перенесен. Такое решение принято компаний EDF, которая управляет всеми французскими АЭС. Об этом сообщило издание Ouest France.

Ранее планировалось, что запуск нового реактора на АЭС «Фламанвиль» произойдет 30 марта. Старый реактор был остановлен еще в феврале, и эта модернизация должна была стать первой за последние 25 лет. Но реактор так и не был запущен, срок его старта был перенесен на 11 апреля. Сейчас запуск снова отложен по техническим причинам.

«Остановка продлена для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования, необходимого для продолжения безопасного наращивания мощности реактора», — указали журналисты.

Сразу было объявлено, что реактор попытаются запустить 17 апреля, но этот срок может быть снова сдвинут. А на полную мощность энергоблок выведут только летом.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси может стать следующим генсеком ООН. Руководитель МАГАТЭ планирует баллотироваться на этот пост.