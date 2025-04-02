Гросси намерен стать следующим генсеком ООН

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) в 2026 году, сообщила газета La Nacion.

Процесс выбора преемника нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша начнется в конце 2025 года.

Гросси имеет значительную поддержку со стороны правительства Аргентины, в частности президента Хавьера Милея. Сам гендиректор МАГАТЭ по происхождению аргентинец.

По информации источников, они обсудили широкий спектр международных вопросов, в том числе и возможность выдвижения Гросси на пост генсека ООН.

Гросси родился в Буэнос-Айресе в 1961 году и имеет более 35 лет опыта в сфере дипломатии. В своей карьере он занимал ряд высоких должностей, включая пост посла Аргентины в Австрии и постоянного представителя при международных организациях в Вене. С декабря 2019 года он является генеральным директором МАГАТЭ. В марте 2023 года он был переизбран на этот пост.

С начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине МАГАТЭ отслеживает ситуацию с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) в Энергодаре. ВСУ регулярно устраивают там провокации, атакуя территорию станции беспилотниками.

Гросси поддерживает контакт и с украинской, и российской сторонами. Гендиректор МАГАТЭ несколько раз проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне Гросси заявил, что изучает возможность рабочей поездки в Россию в мае.

Ранее сообщалось, что Россия отказала сотрудникам МАГАТЭ на въезд в страну через территорию Украины.