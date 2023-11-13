Франция перестанет отгружать оружие Украине из своих арсеналов

Французские военные продолжат оказывать помощь Киеву, но совершенно на других условиях.

Себастьен Лекорню, министр вооруженных сил Франции, заявил, что его ведомство предпринимает шаги, чтобы Украина приобретала оружие напрямую у предприятий-изготовителей.

«Мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда», - указал он во время выступления на телеканале LCI.

Благодаря такому шагу французские военные перестанут передавать Киеву орудия из собственных своих арсеналов, и не будут тратить запасы своих вооружений. Лекорню напомнил, что правительством выделено порядка 3 миллиардов евро на помощь ВСУ. 200 миллионов из них направлено в специальный фонд, откуда их можно переводить только французским производителям оружия.