Франция принимает драконовские меры по борьбе с курильщиками

Он сообщил, что отныне курение будет запрещено во всех общественных местах, включая парки и пляжи.

Кроме того, новыми правилами будет запрещена продажа одноразовых электронных сигарет.

Также будет расти цена на табачные изделия. В настоящее время средняя цена пачки сигарет составляет примерно 11 евро. С 2025 году она вырастет до 12 евро, а к 2027 году – до 13 евро.

По словам Руссо, ежегодно во Франции от последствий курения умирают 75 тысяч человек.