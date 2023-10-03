Франция страдает от нашествия клопов, глава Минздрава призывает не винить в этом иммигрантов

Глава французского Минздрава Орельян Руссо призвал граждан не паниковать из-за нашествия постельных клопов. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.

Он отметил, что появление кровососов никак не связано с иммиграцией, а клопов можно перенести на себе из-за границы.

Руссо отказался называть участившиеся случаи обнаружения клопов «нашествием», но в последнее время насекомых обнаруживают не только в домах, но и в общественном транспорте, больницах, кинотеатрах, библиотеках.

Министр отметил, что в стране есть 450 компаний, занимающихся дезинфекцией, и порекомендовал не обращаться к тем, кто просит явно завышенную оплату за избавление от клопов – 2-3 тысячи евро.

Франция с переменным успехом борется с клопами последние несколько лет. В период с 2017 по 2022 год ежегодно на борьбу с паразитами уходит по 230 млн евро.