Франция вышлет из страны российских исламистов

Власти Франции начали процедуру депортации 39 граждан России, которых подозревают в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, вначале нужно уточнить, все ли еще являются намеченные к высылке лица гражданами России. Министр рассчитывает на то, что Россия даст согласие принять изгнанников.

Ранее в Париже уже объявили о высылке 11 россиян из так называемого «списка S» после того, как на школу в Аррасе напал выходец из Северного Кавказа Мохаммед Могушков. Во Франции Могушков и его родственники пытались получить политическое убежище.