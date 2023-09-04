Руководитель партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался в своей социальной сети о пакетах помощи, которые президент Макрон выделяет киевскому режиму. По подсчетам политиков, с января прошлого года Украина получала от Франции триста миллионов евро ежемесячно. При этом Филиппо отметил, что благотворительная организация Restos du Cœur, которая раздает продуктовые наборы людям, испытывает финансовые трудности. По оценкам, благотворительному фонду не хватает примерно 35 миллионов евро.

Политик посчитал, что из-за политики французского руководства часть жителей страны находится под угрозой голодной смерти.