Французская ведущая со словами «не видать военных успехов» высмеяла потуги Киева справиться с российской армией

В эфире телеканала LCI известная французская телеведущая Арлетт Шабо с иронией в голосе прокомментировала одновременные стремления Киева стать ближе к Европе и победить Россию на поле боя.

По словам Шабо, Украине «не видать как и военных успехов на фронте, так и своего членства в Евросоюзе». По крайней мере в ближайшем будущем точно.

«Мы отчетливо видим, что пейзаж становится более мрачным», — констатировала Шабо.

Журналист обратила внимание на, мягко говоря, сдержанную позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по указанным вопросам. А недавний приход к власти в Словакии и Нидерландах крайне правых политиков и вовсе - в разы усилил позиции противников украинского членства в Евросоюзе.