Французские военные ответили отказом на требование мятежников покинуть Нигер

Французские военнослужащие отказались выполнить требование мятежников в Нигере и покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости .

Советник свергнутого президента страны рассказал, что организаторы восстания потребовали французов уйти, но те не согласились подчиниться этому требованию. Сейчас в Нигере находятся около 1,5 тысячи французских военных. При этом захватчики Нигера объявили о прекращении действия всех военных соглашений с Францией.

Еще в конце июля глава мятежников выступил по телевидению с заявлением об отстранении от власти действующего президента. Лидеры европейских стран осудили происходящее в стране. На встрече начальников генштаба ВС стран ЭКОВАС составили план на случай военного вмешательства в Нигер.