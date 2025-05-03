Французские журналисты решили покорить ледяной Ямал

Журналисты телеканала TV France 1 приехали в ЯНАО, чтобы подготовить большой материал о вечной мерзлоте в Арктике, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Иностранные гости приехали на Ямал для собрания насыщенного материала. Они также работали над репортажем о развитии России в Арктике, осветив и проблему таяния вечной мерзлоты.

Как сообщает ИА «Приуралье», уже 6 мая французы опубликуют свою документальную работу. За время пребывания в ЯНАО гости побывали в Салехарде, Лабытнанги, Харпе и Приуралье. Съемки завершили в Аксарке.

Ранее сообщалось, что в Европе признали важное достижение России.