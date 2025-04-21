Северная Европа отстает от России в развитии беспилотных комплексов в Арктике, сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

РФ начала строительство беспилотного флота в этом географическом районе Земли более десяти лет назад. Северные страны НАТО пытаются догнать Россию, но из-за местного климата реализация их проектов не всегда успешна.

Еще одно направление, в котором Россия опережает Северную Европу, это разработка беспилотников, которые могут работать в экстремальных температурах. Их выпускает компания Zala Aero.

«Россия опережает нас в развитии примерно на четыре-пять лет», — заявил подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен.

Ранее сообщало о том, что Путин заявил, что Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике.