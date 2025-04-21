В Европе признали важное достижение России
Страны Северной Европы признали отставание от России в сфере БПЛА в Арктике
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Северная Европа отстает от России в развитии беспилотных комплексов в Арктике, сообщает немецкое издание Tagesspiegel.
РФ начала строительство беспилотного флота в этом географическом районе Земли более десяти лет назад. Северные страны НАТО пытаются догнать Россию, но из-за местного климата реализация их проектов не всегда успешна.
Еще одно направление, в котором Россия опережает Северную Европу, это разработка беспилотников, которые могут работать в экстремальных температурах. Их выпускает компания Zala Aero.
«Россия опережает нас в развитии примерно на четыре-пять лет», — заявил подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен.
Ранее сообщало о том, что Путин заявил, что Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике.