Французский миллиардер Ньель подтвердил, что оказал поддержку Дурову

Французский бизнесмен Ксавье Ньель, основатель Iliad, телекоммуникационной компании в Европе, подтвердил, что оказал поддержку Павлу Дурову, сооснователю Telegram, который вынужден оставаться на территории Франции в соответствии с судебными требованиями, сообщил BFMTV.

«Я полагаю, что он еще не нарушил закон, поскольку не был осужден», — отметил Ньель.

Он также добавил, что не осведомлен о намерениях Дурова относительно возможного нарушения правовых норм. Ксавье Ньель подчеркнул, что, когда человек попадает за решетку и сталкивается с юридическими проблемами, его окружение часто уходит.

Ранее Дуров заявил, что его годовой доход составляет всего один дирхам ОАЭ.