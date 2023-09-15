По мнению Аро, итоги саммита говорят о конце периода, который весь мир считал нормальным, когда Запад занимал главные позиции в мире, но на самом деле очевидно, что нормальным он не был. Он подчеркнул, что весь мир своим решением на саммите показал, что страны запада больше не являются хозяевами мира. Он также заметил, что Запад не может заставить Африку осуждать украинский конфликт, так как сам не поддержал африканские страны во время их континентальных проблем.

Дипломат также отметил, что сейчас страны Запада сплотились вокруг Америки, поддерживающей Украину, но призвал Францию воздержаться от участия в этом конфликте. Аро считает, что Франция должна избежать противостояния ЕС со всем остальным миром и двигаться своим собственным курсом.