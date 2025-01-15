Режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев умер в 87 лет

Ушел из жизни Всеволод Немоляев, который стал легендой Большого театра. Об этом сообщил ТАСС.

Немоляев длительное время был артистом Большого театра, танцевал в балете в различных спектаклях. Позже он стал режиссером.

«Сегодня ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года», — указали журналистам в пресс-службе Государственного академического Большого театра России.

Немоляев был родным братом известной советской актрисы Светланы Немоляевой. На момент смерти ему исполнилось 87 лет.

По данным телеграм-канала Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее появились сообщения о смерти киноактера Бойко, сыгравшего роли в ряде российских фильмов и сериалов. За месяц до смерти ему сделали неудачное шунтирование, после чего артист находился в реанимации.