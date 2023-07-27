Французскую компанию обвинили в продаже России секретных технологий

Во Франции были задержаны руководители технологической компании Ommic, занимающейся разработкой полупроводников. Об этом рассказали журналисты газеты Parisien .

Задержанные обвиняются в продаже секретных технологий РФ и КНР. В газете отметили, что разведка Франции была крайне недовольно влиянием Китая на дела Ommic. Ранее были задержаны 9 менеджеров компании. Расследованием по делу Ommic занималась антитеррористическая прокуратура Франции.

Четырем задержанным были выдвинуты обвинения. Двое из них были французами, а двое – китайцами. Среди обвиненных был экс-гендиректор Марк Р, который обвиняется в передаче опасных для страны документов иностранному государству. Его обвинения попадают под статьи о шпионаже и предательстве страны, поэтому ему грозит до 15 лет лишения свободы.