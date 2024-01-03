Как указали журналисты, это сделано по нескольким причинам, среди которых лидерство России на фронте в украинском конфликте, новые союзники Москвы среди стран глобального Юга, ну и конечно-же российская экономика, что не только устояла против санкций, выстояла. но и показывает уверенный рост.

«2023 года закончился для Путина на самой высокой ноте, время на его стороне», — отметила газета.

Журналисты издания добавили, что Россия серьезно преуспела в переориентации торговли, импортозамещении, несмотря на многочисленные попытки стран Запада сокрушить сверхдержаву.