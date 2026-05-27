В пылу семейной ссоры нередко звучит угроза: «Меня сразит инфаркт из-за тебя». Кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» разобрал, насколько это утверждение близко к реальности, а также составил рейтинг самых тревожных вопросов о сердце — от работы на даче в жару до карьерного перфекционизма.

Сердечно-сосудистые заболевания обрастают мифами сильнее многих других. Одни боятся инфаркта после скандала с мужем, другие — после прополки грядок, третьи — во время секса. Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин объяснил, какие страхи имеют под собой реальную почву, а какие — лишь повод для паники.

Ссора с мужем: пустая угроза или реальный риск?

Любая сильная эмоциональная встряска бьет прямо по сердечной мышце. Если человек не страдает атеросклерозом и другими хроническими сосудистыми патологиями, организм, как правило, справляется самостоятельно. Однако при наличии предрасположенности острый стресс способен спровоцировать критическое состояние вплоть до инфаркта.

Врач привел тяжелую иллюстрацию:

«Помните Беслан? Тогда многие дети погибли от инфарктов: у них был сильнейший стресс», — отметил кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

Дача в жару: скрытая угроза тромбов

Работа на огороде в зной — это двойное испытание. Организм одновременно перерабатывает физическую нагрузку и тепловой стресс. В жару кровь сгущается, а значит, риск образования тромбов растет. Для здорового человека это неприятный фактор, но для того, у кого уже диагностированы сердечные заболевания, прямая угроза жизни.

Одышка по лестнице: когда бить тревогу

Запыхаться после подъема на пятый этаж — нормально для нетренированного человека. Это сигнал: физическая форма хромает, и нужны умеренные нагрузки. Совсем другое дело — одышка в состоянии покоя. По словам кардиолога, такой симптом уже нельзя списывать на усталость, это веский повод проверить сердце.

Секс после болезни: опасное сочетание

Сердечные приступы иногда случаются во время или сразу после полового акта, особенно если человек недавно перенес тяжелое заболевание. Ключевую роль играет резкий скачок нагрузки на сосуды и сердечную мышцу. Организм, еще не восстановившийся после болезни, может не справиться с таким рывком.

Карьеризм и перфекционизм: работа на износ

Те, кто привык выкладываться по полной и не позволяет себе отдыха, тоже в группе внимания. Хроническое переутомление истощает организм. При этом вредные привычки усугубляют ситуацию: по данным врача, сотрудники с алкогольной зависимостью подвержены сердечным патологиям значительно больше.

Пять простых правил для здорового сердца

Чтобы снизить риски, Кондрахин рекомендует придерживаться режима.

Питание. Соли — не больше пяти граммов в сутки. Сладкого — как можно меньше: избыток сахара портит сосуды и нарушает обмен веществ.

Движение. Не обязательно бегать марафоны. Достаточно ежедневной умеренной нагрузки: пройтись пешком вместо поездки на машине, подняться по лестнице вместо лифта. Главное — избегать гиподинамии.

Отдых. Четкий баланс между работой и восстановлением. Сон — не менее семи часов.

Цифровая гигиена. Гаджеты перегружают нервную систему и ухудшают качество сна. Эксперт советует убирать все устройства минимум за час до того, как лечь в постель.

Управление стрессом. Устойчивость к раздражителям не дается от рождения, ее нужно развивать. То, что невозможно изменить (например, дождь или пробки), лучше учиться принимать нейтрально, не позволяя мелочам выбивать из колеи. Спокойный настрой и позитивное мышление работают как профилактика не хуже таблеток.