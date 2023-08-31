«Фразы кажутся заученными»: фигуристку Горбачеву могли заставить записать видео с извинениями

Фигуристка Алина Горбачева, которую недавно искала вся Москва, записала видео с объяснением своего побега и извинилась за произошедшее перед поклонниками и родственниками. Запись появилась в социальных сетях Горбачевой.

Психолог Гуля Галеева считает, что спортсменка не хотела записывать это видео. По ее мнению, фигуристке сказали это сделать, но она сама понимает, что эта запись нужна.

«На этом видео сложно выявить искренние эмоции. Фразы, звучащие в нем, кажутся стандартными и заученными. Однако видно, что девушка переживает сильные эмоции», — рассказала Галеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнула, что фигуристка переживает большой стресс.

«Взгляд вниз говорит о чувстве вины и стыда. А движения глаз намекают на то, что ей действительно стыдно за свой поступок. Глубокие вздохи отражают сильные переживания спортсменки. Ей нужно время, чтобы отдохнуть и успокоиться», — пояснила собеседница издания.

Также Галеева добавила, что Горбачева — человек сильной эмоциональной выносливости. По ее словам, фигурное катание воспитывает самообладание, умение держаться на публике. Эти качества также видны на видео.

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