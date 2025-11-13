Фрески забвения: как в искусстве переосмыслили упадок кирпичного завода в Зарайске

В Зарайске в рамках работы арт-резиденции «Зарайск × MSCA» восемь художников изучают историю города.

Проекты художников позволят узнать интересные факты о важных исторических событиях, которые повлияли на развитие города. Художница Иванка Гарай — одна из участниц проекта. Она разбирается в причинах расцвета и упадка Зарайского кирпичного завода, его связи с жизнью населения. Опыт работы в скульптуре и образование историка помогают Иванке детально изучить историю предприятия. Завод основали в 1936 году. Он закрылся в 2008.

«Поначалу я изучила вопрос в интернете, прочитала множество информации про Зарайский кирпичный завод. В 1960-х годах производство модернизировали, внедрив новую технологию», — рассказала художница.

Художница добавила, что завод оставил значительный след в памяти зарайцев.

«Мне интересна история кирпичного завода не самого по себе, а в связи с местным населением. То, каким он остался в памяти людей, как влиял на город, и есть тема моего исследования», — подчеркнула Гарай.

На территории заброшенного карьера добыли песок и глину, которые станут материалами для инсталляции художницы. В рамках проекта Иванка Гарай создаст авторский проект из глинобитных кирпичей.

«Кирпичи внутри могут содержать записку с посланием потомкам или воспоминаниями, что-то вроде капсулы времени», — добавила она.

Во время полевых исследований художница много общается с местными жителями, помогающими восстановить хронологию событий.

«С большим теплом люди отзывались о столовой при заводе — многие говорили, какая вкусная там была пища», — делится она впечатлениями от общения с пожилыми людьми, которые работали на заводе.

Вдохновленные архитектурой Дома Мачтета, участники проекта приняли участие в мастер-классе «Память вещей».

«После мы вернулись в мастерскую и залили получившиеся формы специальным скульптурным гипсом. Когда он застыл, мы получили симпатичные слепки», — рассказала участница мастер-класса Анастасия Самойлова.

Таким образом, инициатива Иванки Гарай выполняет двойную функцию: не только сохраняет историческое наследие кирпичного производства, но и формирует новое культурное пространство для последующих поколений.