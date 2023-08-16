Фрязино готовится к старту учебного года, открытию лесопарка и не только

Здесь сейчас идет активная подготовка к старту нового учебного года. А также скоро город отметил свой День рождения. Мероприятиям, посвященным этим событиям, открытию лесопарка и другим волнующим местных жителей вопроса и была посвящена традиционная планерка главы округа Дмитрия Воробьева.

В частности, специалисты отметили, что сейчас в поле пристального внимания находится подготовка к 1 сентября. Фрязинские школы уже проверили на соответствие противопожарной и антитеррористической безопасности. Заканчиваются последние приготовления и к принятию ребят – рабочие отмывают школы, мебель, проверяют готовность оборудования.

Отдельное внимание власти округа уделяют и безопасности детей на дорогах. В частности, как отметил глава округа Дмитрий Воробьев, за оставшиеся две недели в наукограде приведут в надлежащее состояние пешеходные переходы, чтобы дети спокойно могли переходить дорогу.

Есть позитивный результат – фрязинцы стали меньше жаловаться на работу коммунальных служб. Но в то же время стали учащаться случаи вандализма. Люди то душ сломают на пляже, то испортят элементы на детской площадке. Доходит до того, что хулиганы расписывают скамейки и урны ради забавы, а порой и стены.

«Поручил правоохранительным органам усилить работу по отслеживанию вандалов. В городе с каждым годом появляется все больше благоустроенных зон отдыха, убедительно прошу жителей бережно относиться к элементам инфраструктуры», - подчеркнул глава.

Кстати, поводов беречь окружающую красоту у жителей станет больше. 19 августа во Фрязино открывают лесопарк.

Жители смогут гулять по обустроенным дорожкам и кататься на велосипедах. Зимой тут проложат лыжные маршруты. А еще тут появилась площадка со сценой и амфитеатром, воркаут-зона, столы для игры в настольный теннис.