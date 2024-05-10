Фрязино помнит: у мемориалов наукограда почтили память павших в ВОВ земляков

Фрязинцы в ходе памятной акции вспоминали земляков, которые не вернулись с фронта в годы ВОВ. Мероприятия к 9 мая провели у каждого мемориала наукограда. Дань уважения оказали и воспитанники детских садов и школ, которые посещали памятники округа. Во Фрязино нет семьи, которую бы не затронуло то страшное время.

«В последние годы День Победы приобретает для россиян новые смыслы. Мы не только вспоминаем героев 1941-1945 годов, но и встречаем этот день в едином порыве патриотизма, который новой, сильнейшей волной обхватил страну. Мы вновь стоим стеной на пути страшной угрозы, на страже мира, который отстояли наши предки. И победа обязательно будет за нами!», - заявил глава г.о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Глава муниципалитета поздравил всех фрязинцев с Днем Победы. Своим участием в памятных акциях жители в очередной показали, что помнят и чтят героев, павших на защите Отечества.