Фрязино вошло в рейтинг лучших муниципалитетов Подмосковья по качеству образования

Фрязино вошло в тройку лидеров по количеству выпускников Подмосковья, которые по итогам сдачи трех предметов набрали более 250 баллов.

Во вторник, 27 августа, состоялся педагогический съезд по теме «Системное управление качеством образования», в ходе которого подвели итоги по оценке качества образования в Московской области за 2023-2024 учебный год. Участники мероприятия оценивали результаты сдачи государственной итоговой аттестации.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев отметил, что нынешние результаты превзошли прошлогодние данные. В этом главная заслуга муниципальных педагогов, которые смогли должным образом организовать учебный процесс и повлиять на успеваемость ребят.

«От всей души восхищаюсь профессионализмом педагогов образовательных учреждений нашего Наукограда! Благодарю за ваш труд, терпение и самоотдачу!» — отметил Глава муниципалитета Фрязино.

Фрязино вошло в ТОП-5 по следующим предметам: физике (средний балл 73,6), профильной математике (средний балл 71,3) и информатике (средний балл 63,0).