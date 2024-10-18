Фрязинская ГК «Исток-Аудио» стала участником II МВФ «Здравоохранение Сибири-2024»

Группа компаний «Исток-Аудио» приняла участие во II Международной выставке-форуме в Новосибирске. На ней собрались ведущие специалисты и руководители медицинской отрасли.

II Международная выставка-форум «Здравоохранение Сибири-2024» прошла с 15 по 18 октября в Новосибирске. За эти несколько дней участники поделились ценной информацией со своими слушателями и коллегами.

На площадке собралось около 6 тыс. посетителей из 40 городов России и стран ближнего зарубежья. Гости были заинтересованы в развитии современных медицинских технологий, в научных достижениях отрасли, а также в цифровизации и подготовке специалистов для системы здравоохранения.

Вдобавок к этому, на форум приехали свыше 300 приглашенных спикеров. За 4 дня при их участии состоялось больше 30 тематических мероприятий, которые охватили целых 20 направлений здравоохранения.

Специалисты группы компаний «Исток-Аудио» приняли активное участие в форуме по направлению «Реабилитационное оборудование». Соответствующая продукция заняла свое место на стенде с партнером «ГРАНД-МЕДИКА Новосибирск».

Фото: [ Группа компаний «Исток-Аудио» ]

Посетили смогли своими глазами увидеть уникальное и инновационное оборудование, а также узнать о его возможностях. Так, к примеру, сотрудники «Исток-Аудио» продемонстрировали аппаратно-программный мультимедийный комплекс с использованием технологий виртуальной реальности «ФЛОУ».

Кроме того, на выставке также был представлен АПК «ДЕВИРТА» в мобильном транспортировочном кейсе. А вместе с ним – и интерактивный реабилитационный тренажер для функциональной терапии пальцев и кистей рук с БОС.

Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке со стороны Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Минпромторга РФ. В рамках форума также выступили другие специалисты.

Конференции, выставочные залы с 800 единицами оборудования, круглые столы и заседания – все это объединило между собой людей одной отрасли, стремящихся к ее дальнейшему развитию и процветанию.

Для представителей компаний это стало бесценным опытом. Вероятно, такая продуктивная встреча экспертов на одной площадке существенно повлияет на качество системы здравоохранения не только в регионе, но и во всей России.