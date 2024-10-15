Фрязинские художники представили свои картины на открытии выставки

Во Фрязино открылась выставка клуба местных художников. Мероприятие прошло в пятницу, 11 октября, в СП «Культурный центр» МУ «ЦКиД «Факел».

Творческие фрязинцы приняли участие в открытии выставки «Фрязинская палитра» клуба художников. Десятки человек, интересующиеся искусством, собрались в одном зале и обсудили работы своих земляков.

Представленные на выставке картины имеют свой неповторимый стиль и историю. В каждой из них заложен особый смысл. Церквушки, леса, такие родные или совсем незнакомые места — все это оказало сильное влияние на присутствующих.

Священник и представитель Державного храма города Фрязино Александр Бутрин выступил на мероприятии с приветственным словом. Также на открытии выставки присутствовали сотрудники Херсонского художественного музея — Г.А. Шелестенко и Е.В. Шелестенко. Они подарили центру новые картины и показали занимательный видеофильм.

За музыкальное сопровождение отвечал народный хор г. Фрязино. Коллектив под руководством И. Фроловой выступил на мероприятии со своей программой.

Это и другие подобные мероприятия, проходящие во Фрязино, помогают в развитии талантов местных жителей и их популяризации. Также они вдохновляют других на занятия творчеством и знакомят с работами земляков.