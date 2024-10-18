Фрязинские медики рассказали о современных способах лечения горожан

Среди высококвалифицированных специалистов на мероприятии присутствовали врач ЛФК Захар Гурченков и физиотерапевт Лариса Прохорова. Вместе они рассказали о реализуемых направлениях в медцентре на данный момент.

Так, к примеру, их пациенты, благодаря современному восстановительному методу лечения, могут без проблем вернуться к активному образу жизни после перенесенных травм и болезней. А общее самочувствие и состояние кожи улучшаются после карбокситерапии и озонотерапии.

Также медики вынесли на обсуждение тему, касающуюся физиотерапии лор-органов. Людям, страдающим из-за проблем с дыхательными путями, специалисты порекомендовали делать массаж для восстановления и расслабления мышечной ткани.

По их словам, перечисленные ранее методики восстановительной медицины обладают некоторыми преимуществами над медикаментозным лечением. В частности, они помогают сократить курс, необходимый человеку для полного выздоровления.

Таким образом, усилия врачей в этой области позволяют повысить здоровье пациентов и улучшить их качество жизни в сжатые сроки, что очень важно в условиях современного мира.