Фрязинские пловцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях «Mad Wave Challenge»

Три спортсмена из МБУ ДО СШ «Олимп» г.о. Фрязино мастерски выступили на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Mad Wave Challenge» в Екатеринбурге, завоевали медали и пробили себе дорогу в заключительный этап состязаний.

Спортсменам из подмосковного округа пришлось побороться за успех при высокой конкуренции: во Дворце водных видов спорта собрались 580 участников из 25 регионов России. Всего это 66 команд, которые достойно себя представили на мероприятии.

Фрязинские спортсмены не уступили другим участникам: Иван завоевал три золотых медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине. Вера получила серебро на дистанции 200 метров баттерфляем. Анна достойно выступила на дистанции 50 метров и заняла девятое место.

Помимо медалей фрязинцы открыли себе путь в заключительный этап соревнований, который пройдет в Казани. На них пловцам предстоит побороться за поездку на сборы в Волгограде в программе «Я стану чемпионом».