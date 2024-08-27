В понедельник, 19 августа, фрязинский лесопарк отпраздновал свой первый день рождения. С момента его открытие благоустройство территории не прекращалось.

Открытие лесопарка состоялось 19 августа 2023 года. В роще благоустроили зону отдыха в рамках программы губернатора региона «Парки в лесу», цель которой заключается в сохранении природы. Деревья, которые росли на территории рощи, оставили нетронутыми. Между ними установили скамейки, провели освещение, оборудовали прогулочные дорожки.

Во фрязинском лесопарке расположены собачья площадка, современная спортивная площадка, игровые зоны. В здании администрации проводят тематические мастер-классы. Лесопарк подходит для различного досуга. Так, на территории оборудованы тихие зоны для спокойного отдыха. Также открыта площадка для игры в шахматы.

Весной на территории фрязинского лесопарка открыли павильон проката, а летом — павильон кафе. В праздничные дни и не только на сцене для жителей и гостей округа выступают творческие коллективы. Для тех, кто придерживается активного образа жизни, оборудована дорожка протяженностью 1,7 км. В летний период времени она выполняет функцию велодорожки, а зимой — лыжной трассы.