Фрязинский лесопарк торжественно открыли в Подмосковье

Сегодня в Подмосковье состоялось открытие Фрязинского лесопарка. Это один из девяти лесопарков, которые планируют открыть в этом году в регионе по программе губернатора Андрея Воробьева «Парки в лесу». Об этом рассказали в региональном Минблаго.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что жители Фрязино проголосовали за благоустройство этой территории. Поэтому при планировке данной территории были учтены их пожелания. Он также выразил надежду, что жители полюбят обновленный лесопарк и будут бережно относится к тому, что тут сделано.

В честь открытия была организована большая концертная программа с участием народных коллективов, театральных студий и детских ансамблей. Для всех желающих провели мастер-классы по живописи, графике, йоге, зумбе. Для гостей лесопарка работает фуд-корт, а детей организаторы праздника порадовали бесплатным мороженым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется в этом году.