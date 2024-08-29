Фрязинцев приглашают на яркий праздник в честь Дня города 7 сентября

Для жителей Фрязина и гостей округа подготовили насыщенную праздничную программу в День города, который развернут в местном лесопарке. Мероприятие включит в себя мастер-классы, концерты, увлекательные состязания и различные интерактивные площадки. Кроме того, каждый сможет помочь в сборе гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей.

День города — всегда яркое и запоминающееся событие, которое объединяет жителей. Праздник станет отличной возможностью провести время с близкими в интересной атмосфере и погулять в живописной местности, немного продлив себе лето.

Для посетителей лесопарка проведут увлекательные конкурсы, квесты и спортивные состязания. Каждый желающий сможет почувствовать соревновательный дух во время стритбола, перетягивания каната или игры в шахматы. На местности также развернут ярмарку и анимацию.

Музыкальную и творческую атмосферу поддержат талантливые коллективы:

13:00 — выступление коллективов Центра культуры и досуга «Факел» и Дворца культуры «Исток» на центральной сцене;

15:00 — выступление детских коллективов Фрязина;

16:00 — представление от артистов учреждений культуры и творческих городских коллективов, ведущих солистов наукограда;

17:30 — ансамбль солистов «Эйфория» Московской областной филармонии.

Кроме того, зрителей порадуют хитами от артиста Андрея Ковалева и кавер-группы «ТриДжи».

Отметится на День Фрязина пилот российской автогоночной команды «КАМАЗ-мастер» Богдан Каримов, который эффектно появится на раллийном автомобиле. Часть деталей этой машины была произведена на фрязинских станках «АРТА».

Важно: 7 сентября на территории лесопарка не будет работать парковка. Водителям рекомендовали найти другое место для личного транспорта. Такие меры были введены ради безопасности посетителей праздника, в том числе и самых маленьких.