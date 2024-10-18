Фрязинцев ждут на праздновании в честь 70-летия школы №2

Жителей города приглашают на встречу коллег и одноклассников, причастных к истории образовательного учреждения. В этом году они отметят особенную дату.

МБОУ «Средняя Общеобразовательная Школа №2» городского округа Фрязино вырастила не одно поколение учеников. За годы работы в ее стенах преподавали первоклассные педагоги, и теперь настало время вспомнить все, что произошло за 70 лет!

В честь празднования юбилея руководство школы решило провести торжественное мероприятие «Листая школьный календарь…», которое состоится 20 декабря 2024 года. Ровно в 15:00 знакомые друг другу лица соберутся в Доме культуры «Исток» г. Фрязино на ул. Комсомольская, 17.

«Мы будем безмерно рады видеть всех, кто когда-либо был частью нашей большой и дружной школьной семьи…», – как отметили в администрации образовательного учреждения.

К участию приглашаются все, кто когда-либо работал или учился в школе №2 г.о. Фрязино. Ее ученики смогут встретиться со своими одноклассниками, а учителя вновь увидят своих коллег.

Пути многих из них разошлись еще несколько лет назад, и именно поэтому празднование юбилея школы станет отличной возможностью для каждого, кто хотел вспомнить лучшие годы, проведенные с друзьями.

Эти теплые моменты сами всплывут в памяти, перенося в те годы жизни, которые не хочется забывать. Для того, чтобы принять участие в увлекательном путешествии в прошлое, нужно заранее забронировать место.