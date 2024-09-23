Фрязинцы позаботились о природе округа в рамках акции «День в лесу. Сохраним лес вместе»

Жители городского округа Фрязино поучаствовали в региональной акции «День в Лесу», входящей в VI федеральный проект «Сохраним лес». Общими усилиями участники позаботились о любимом лесопарке.

Фрязино присоединился к масштабной экоакции, проходящей по всему Подмосковью. В мероприятиях с удовольствием участвуют волонтеры, молодогвардейцы, сотрудники администрации и все, кто желает позаботиться о природе региона и округа. Участники собрались во Фрязинском лесопарке для высадки саженцев, которые однажды вырастут в полноценные ели.

«Искренне благодарю каждого участника за ваше внимательное и бережное отношение к природе! Пусть молодые деревья, посаженные сегодня, сделают наш любимый парк еще более живописным, радуя всех посетителей своим великолепием и свежестью», — глава г.о. Фрязино Дмитрий Воробьев

Отметим, что за две недели проведения акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» запланировано множество мероприятий на 20 лесных площадках и более чем на 370 муниципальных территориях. В рамках события неравнодушные жители смогут помочь окружающей среде, пополнить лесной фонд и обогатить природный ландшафт.